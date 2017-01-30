Samanyolu Haber /Dünya / Rusya istedi Türkiye El Bab'ı Esed güçlerine bıraktı /30 Ocak 2017 21:27

Rusya istedi Türkiye El Bab'ı Esed güçlerine bıraktı

Astana'da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Türkiye'nin El Bab şehrinin alınmasını Suriye ordusuna bıraktığı, Rusya'nın da bu konuda aracılık yaptığı iddia ediliyor.

Rusya istedi Türkiye El Bab'ı Esed güçlerine bıraktı

Konuyla ilgili Skynews Arapça'nın internet sitesinde yer alan değerlendirmede IŞİD'in şehirden çekilmek istemesi ihtimali dikkate alınmış, ancak önceleri şehri tek başına alarak Menbic ve Rakka'ya ilerleyebileceğini zanneden Ankara'nın konumunun daha kötu olduğu belirtilmiş.
 
Erdoğan’ın son açıklamalarıyla birlikte Turkiye'nin Menbic ve Rakka operasyonlarından vazgeçtiği görülmüş oldu.
 
Öte yandan, son günlerde dillendirilen bir başka iddia ise El Bab'ın Suriye ordusuna bırakılacağını hususu. Suriye ordusunun da şehre ilerliyor olması bu iddiayi kuvvetlendiriyor. Suriye ordusunun son ilerleyişinin ardından El Bab'a 7 km mesafede olduğu ve Türk ordusundan önce şehre varmaya çalıştığı iddia ediliyor. Nitekim IŞİD kaynakları da El Bab yakınlarında Suriye ordusuyla çatıştığını doğruladı.
 
Skynews'in iddiasi ise Astana'daki görüşmelerde varılan anlaşmanın bir maddesinin de el Bab şehrinin temizlenmesi operasyonunun Suriye ordusuna bırakılmasını içerdiği yönünde. Bu konuda Moskova'nın da aracılık yaptığı iddia ediliyor.
 
Skynews, El Bab anlaşmasına ilişkin anlaşmanın henüz kesinlik kazanmamış olsa da, Türkiye'nin Trump cephesinde yeni bir darbe aldığına dikkat çekmiş. Buna göre, Trump'ın güvenli bölge projesi Türkiye için değil Kürtler için güvenli olacak.
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