Çevik Bir ekibinin hızlı gazetecisi de Evet diyormuş

AKP'nin yayın organlarından Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yaptığı çağrı sonrası Hürriyet yazarı Fatih Çekirge de referandum oyunu açıkladı.





"Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, 'Evet' diyorum" diyen Çekirge şu ifadeleri kullandı:





Sabah gazetesinden Mahmut Övür bana sormuş.

“Oyun ne olacak?”



Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, “Evet” diyorum.







28 ŞUBAT DÖNEMİNİN ÖNEMLİ İSMİ





Muhafazakarlığı siyaseten kullanan politikacıların, üzerinden 20 yıldır rant devşirdiği, aslında sadece ülkedeki samimi dindarları vuran 28 Şubat sürecinin baş aktörlerinden olan Fatih Çekirge o dönem Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Şu günlerde vesayetin kalesi AKP güdümüne giren Çekirge, 28 Şubat generallerinin servis ettirdiği haberleri Sabah gazetesi üzerinden kamuoyuna duyuruyordu. Çekirge'nin şu an AKP saflarında evet kampanyasına katılması bu anlamda tutarlı bulunuyor.