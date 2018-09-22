Dünyanın en değersiz parası olan Bolivar'la alışverişte anlaştılar

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile başkent Caracas'taki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 yılın ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.



Son dönemde Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke liderinin adeta 'kardeş' gibi olduklarını ifade ederek, Ankara-Caracas arasında ikili ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi.





'DİĞER ÜLKELERLE DE YEREL PARA BİRİMLERİNİ KULLANMAK İSTİYORUZ'





İkili ticari ilişkilerde yerel para birimlerini tanıdıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi kendi para birimi olan doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır."





Çavuşoğlu, Türkiye'nin de son dönemde para birimi üzerinden bu tür bir ekonomik saldırı süreci yaşadığını öne sürdü.





Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye de kısa zaman önce hedef oldu ancak bu süreçte çok güçlü durdu ve ekonomiyi daha istikrarlı kılmak için gerekli tüm ekonomik tedbirleri aldı." iddiasında bulundu.





THY UÇUŞLARINI ARTTIRIYOR: HAFTADA 7'YE ÇIKACAK





Türkiye ile Venezüella arasındaki uçuşlara da değinen Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları (THY) da bu ülkedeki potansiyeli keşfetti. Artık Caracas'a yaptıkları uçuşların sayısını her güne çıkarıyorlar, yani haftada 7'ye çıkarmayı planlıyorlar. Ayrıca haftada 7 kargo uçuşu da olacak." bilgisini paylaştı.



Gerekli tedbirleri alarak iki ülke arasındaki olumlu iş birliği ile bu tür ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk yatırımcılar için Venezüella'da özellikle turizm, altyapı, inşaat, enerji ve yer altı kaynakları gibi alanların öne çıktığını ifade etti.





EN DEĞERSİZ PARA, EN BATIK ÜLKE





Venezüela'nın para birimi Bolivar, yaşanan ağır ekonomik krizin ardından dünyadaki en değersiz para birimlerinden biri kabul ediliyor. Maduro yönetimindeki ülkede açlık ve işsizlik yüzünden iki milyon kişinin evre ülkelere sığındığı belirtilirken geçtiğimiz sene yapılan bir araştırmaya göre Venezüelalılar yetersiz beslenme sebebiyle bir yılda ortalama 11 kilogram zayıfladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde ülkede bir top tuvalet kağıdı almak için gereken para böyle resmedilmişti



