Venezüela'da iki asgari ücretle bir kilo et alınabiliyor

Euronews’in haberine göre, hafta başından itibaren tedavüle girecek uygulamanın ekonomiyi daha da olumsuz etkilemesinden endişe eden Venezuelalılar, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri satın alarak stoklamak için market ve benzin istasyonlarına koştu.







Haziran ayında yapılan 4. zam sonucu asgari ücret 5,2 milyon bolivara çıkarılmıştı. Ancak şeker, havuç, yumurta gibi en temel tüketim maddelerinin fiyatları bile halkın alım gücünün üzerinde.





Ülkede kırmızı etin kilosu 9 buçuk milyon bolivar (1,45 dolar), yaklaşık 2,5 kilogramlık bir bütün tavuk 14 milyon 600 bin bolivar (2,22 dolar) ve bir tuvalet kağıdı rulosu 2 milyon 600 bin bolivar (0,40 dolar) değerinde.





Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz hafta ayrıca döviz kurunu petrolle desteklenen kripto para birimi Petro’ya endekslendiğini açıkladı. Muhalifler ve ABD destekli iş adamlarını suçlayarak ülkenin bir ekonomik savaş içerisinde olduğunu ileri süren Maduro, yeni para tedbirlerinin ülke ekonomisine denge ve istikrar getireceğini savunuyor.





Birleşmiş Milletler (BM) de geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2,3 milyon Venezuelalının gıda ve ilaç yetersizliği gibi nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Sıkı döviz kontrollerinin olduğu ülkede yeni durumun ülkede işsizlik oranını arttıracağı ve göçü daha da hızlandıracağı yorumları yapılıyor. Haziran ayında yüzde 46 bini bulan enflasyonun bu yıl içinde 7 haneli rakamları görebileceği tahmin ediliyor.