Samanyolu Haber /Dünya / Venezüela'da iki asgari ücretle bir kilo et alınabiliyor /20 Ağustos 2018 19:53

Venezüela'da iki asgari ücretle bir kilo et alınabiliyor

Latin Amerika ülkesi Venezuela’da halk derin bir ekonomik krizden geçen ülkenin para birimi bolivardan 5 sıfır atılmasından önce marketlere akın etti.

SHABER3.COM

Euronews’in haberine göre, hafta başından itibaren tedavüle girecek uygulamanın ekonomiyi daha da olumsuz etkilemesinden endişe eden Venezuelalılar, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri satın alarak stoklamak için market ve benzin istasyonlarına koştu.
 
Haziran ayında yapılan 4. zam sonucu asgari ücret 5,2 milyon bolivara çıkarılmıştı. Ancak şeker, havuç, yumurta gibi en temel tüketim maddelerinin fiyatları bile halkın alım gücünün üzerinde.

Ülkede kırmızı etin kilosu 9 buçuk milyon bolivar (1,45 dolar), yaklaşık 2,5 kilogramlık bir bütün tavuk 14 milyon 600 bin bolivar (2,22 dolar) ve bir tuvalet kağıdı rulosu 2 milyon 600 bin bolivar (0,40 dolar) değerinde.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz hafta ayrıca döviz kurunu petrolle desteklenen kripto para birimi Petro’ya endekslendiğini açıkladı. Muhalifler ve ABD destekli iş adamlarını suçlayarak ülkenin bir ekonomik savaş içerisinde olduğunu ileri süren Maduro, yeni para tedbirlerinin ülke ekonomisine denge ve istikrar getireceğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2,3 milyon Venezuelalının gıda ve ilaç yetersizliği gibi nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Sıkı döviz kontrollerinin olduğu ülkede yeni durumun ülkede işsizlik oranını arttıracağı ve göçü daha da hızlandıracağı yorumları yapılıyor. Haziran ayında yüzde 46 bini bulan enflasyonun bu yıl içinde 7 haneli rakamları görebileceği tahmin ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Venezüela'da iki asgari ücretle bir kilo et alınabiliyor Sonraki Haber >>

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'da sel felaketi

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:50