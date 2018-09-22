Samanyolu Haber /Gündem / İşçiler 'ölesiye çalıştırılsa da' Üçüncü havaalanı yetişmedi /22 Eylül 2018 10:36

İşçiler 'ölesiye çalıştırılsa da' Üçüncü havaalanı yetişmedi

3. Havalimanı’nın açılışı konusunda işletmeci ve inşaatı yapan İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında sağlanan mutabakata göre Havalimanının açılışı 31 Aralık 2018 tarihinde olacak.

SHABER3.COM

Kokpit haber sitesinde yer alan habere göre, 3. Havalimanı'nın açılışı konusunda işletmeci ve inşaatı yapan İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında mutabakat sağlandı. Haberde havalimanının 31 Aralık 2018 tarihinde açılması konusunda el sıkışıldığı belirtildi.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere taşınma işlemi 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Operasyon, 31 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na kayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce, havalimanı açılışının 29 Ekim'de olacağını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşçiler 'ölesiye çalıştırılsa da' Üçüncü havaalanı... Sonraki Haber >>

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Albino serçe olur mu?

Albino serçe olur mu?

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:55