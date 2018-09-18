Açlık krizi yaşanan Venezüella'nın lideri et yemek için İstanbul'a uğrayınca kıyamet koptu

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Maduro, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a uğradı. Maduro, eşi Cilia ile birlikte İstanbul'da geçirdiği iki saatte Nusr-Et adında bir lokantada yemek yedi.









Sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et, İstanbul'un en lüks et lokantaları arasında yer alıyor. Gökçe, Maduro ile çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.



