Samanyolu Haber /Gündem / Açlık krizi yaşanan Venezüella'nın lideri et yemek için İstanbul'a uğrayınca kıyamet koptu /18 Eylül 2018 11:40

Açlık krizi yaşanan Venezüella'nın lideri et yemek için İstanbul'a uğrayınca kıyamet koptu

Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimleri ve sosyal medya kullanıcıları, ülkelerinde ekonomik kriz yaşandığı bir dönemde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İstanbul'da Nusr-Et adlı lüks bir lokantada yemek yemesine tepki gösterdi.

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BBC Türkçe'nin aktardığına göre Maduro, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a uğradı. Maduro, eşi Cilia ile birlikte İstanbul'da geçirdiği iki saatte Nusr-Et adında bir lokantada yemek yedi.


Sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et, İstanbul'un en lüks et lokantaları arasında yer alıyor. Gökçe, Maduro ile çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

?Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyor. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor. Maduro, Venezuela devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu lokantada yemek yediğini doğruladı.

Maduro, "Nusret, şahsen yanımıza geldi. Sohbet ettik ve hoş zaman geçirdik. Kendisi bana birkaç kez Venezüella'yı çok sevdiğini söyledi" ifadesini kullandı.
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