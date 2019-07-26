Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk 100'deki şirket krize girince... /26 Temmuz 2019 15:17

İlk 100'deki şirket krize girince...

Amerikan şirketi AA Metals, 400 milyon liralık borcunu üstlendiği Teknik Alüminyum'un yüzde 100 hissesinin yeni sahibi oldu. Türkiye'de ilk 100 şirket arasına giren Teknik Alüminyum'un borçları karşılığı satılması sanayideki kan kaybını gözler önüne serdi. Sabancı Holding de 51 yıldır otobüs imal eden TEMSA'yı borçları yüzünden 38 milyon dolara elinden çıkarmıştı,

SHABER3.COM

Ekonomik krizde iflasın eşiğine gelen şirketler son çare mahkemeden konkordato talep ediyor. 

Mahkemelerin talebi kabul etmesi halinde alacaklıların hacizlerine karşı şirkete 3 aydan 12 aya kadar değişen sürelerde mühlet veriliyor. 

Konkordato ilan eden şirketlerin sayısı 5 bini aşarken, Türkiye'nin ilk alüminyum levha üreticisi olarak 1960 yılında kurulan Teknik Alüminyum San. AŞ de konkordato davası devam ediyordu. 

133 dönüm üzerine kurulu şirket 2016 yılında en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasındaydı. Geçen yıl baş gösteren mali darboğazı aşamayan Teknik Alüminyum konkordato talep etmişti.

Manisa'da alüminyum imalatı yapan Teknik Alüminyum ilk 100 şirket arasındaydı.

AMERİKALI ŞİRKET BORÇLARI İLE DEVRALDI

Teknik Alüminyum'a Amerikalı AA Metals talip olmuştu. Üç ay kadar süren müzükerelerde mukabata varılan mutabakata göre bankalara olan borçlar için yeni ödeme planı çıkarıldı. 

Piyasaya olan borçların da 100 milyon liralık kısmı ödendi. Hisseleri AA Metals'e devredilen Teknik Alüminyum için açılan davadan feragat edildi.

Mahkeme 16 Temmuz'da şirketin talebi üzerine verdiği konkordato kararını kaldırdı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk 100'deki şirket krize girince... Sonraki Haber >>

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:39