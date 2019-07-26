İlk 100'deki şirket krize girince...

Ekonomik krizde iflasın eşiğine gelen şirketler son çare mahkemeden konkordato talep ediyor.





Mahkemelerin talebi kabul etmesi halinde alacaklıların hacizlerine karşı şirkete 3 aydan 12 aya kadar değişen sürelerde mühlet veriliyor.





Konkordato ilan eden şirketlerin sayısı 5 bini aşarken, Türkiye'nin ilk alüminyum levha üreticisi olarak 1960 yılında kurulan Teknik Alüminyum San. AŞ de konkordato davası devam ediyordu.





133 dönüm üzerine kurulu şirket 2016 yılında en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasındaydı. Geçen yıl baş gösteren mali darboğazı aşamayan Teknik Alüminyum konkordato talep etmişti.





Manisa'da alüminyum imalatı yapan Teknik Alüminyum ilk 100 şirket arasındaydı.





AMERİKALI ŞİRKET BORÇLARI İLE DEVRALDI





Teknik Alüminyum'a Amerikalı AA Metals talip olmuştu. Üç ay kadar süren müzükerelerde mukabata varılan mutabakata göre bankalara olan borçlar için yeni ödeme planı çıkarıldı.





Piyasaya olan borçların da 100 milyon liralık kısmı ödendi. Hisseleri AA Metals'e devredilen Teknik Alüminyum için açılan davadan feragat edildi.





Mahkeme 16 Temmuz'da şirketin talebi üzerine verdiği konkordato kararını kaldırdı.

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