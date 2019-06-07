Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi.





Çekilen fotoğraflarda Macron'un Trump'ın elini çok sert şekilde sıktığı, bu sebeple baş parmağının izinin çıktığı görülüyor.

MACRON, TRUMP'IN ELİNİ ÇOK SIKTI



Görüşme öncesinde ikili gayet yakın pozlar verdi. Görüşme esnasında ise ikili oturduktan sonra Marcon doğrudan ABD başkanına baktı, akabinde Trump'ın elini sıktı.





Ancak Trump'ın hiç de rahat olmadığı yüzündeki ifadeye aksetti. Trump'ın sıkıntılı yüz ifadesinin sebebi ise sonradan anlaşıldı.





ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Çekilen fotoğraflarda Macron'un Trump'ın elini çok sert şekilde sıktığı bu sebeple de baş parmağının izinin çıktığı görülüyor.





Dünyanın konuştuğu "el sıkma" karesi Macron-Trump ikilisinin başbaşa yaptığı görüşmenin gergin geçmiş olabileceğine dair ipucu olarak yorumlandı.





Tokalaşma esnada Trump'ın hiç rahat olmadığı yüzündeki ifadeye aksetti. Fotoğrafa dikkatle bakıldığında Macron'un baş parmağı ile Trump'ın elini bastırdığı fark ediliyor.







TRUMP, MACRON'A TWITTER'DAN YÜKLENMİŞTİ





ABD Başkanı Trump, 13 Kasım 2018'de Macron'un "Avrupa Ordusu" teklifiyle ilgili peş peşe tweet atmıştı.

Trump, "Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Fakat Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda olan Almanya'ydı. Bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

KONUYU DEĞİŞTİRMEKLE İTHAM ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, "Sorun, Emmanuel'in Fransa'da onay seviyesinin yüzde 26 ile son derece düşük ve işsizlik oranının neredeyse yüzde 10 olması. O yalnızca konuyu değiştirmek istiyor. Ayrıca Fransa'dan daha milliyetçi bir ülke yok, son derece gururlu insanlar ve bu konuda haklılar." ifadelerini kullandı.

Trump, tweet serisine kendi seçim sloganını Fransa'ya uyarlamıştı: "Fransa'yı yeniden harika yap!"



