Samanyolu Haber /Dünya / Merkel, ABD'de Trump'ı eleştirdi /31 Mayıs 2019 15:28

Merkel, ABD'de Trump'ı eleştirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'de ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirdi.

SHABER3.COM

Harvard Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı aldığı törende konuşan Merkel, isim vermeden Trump'ın ticaret, göçmen, iklim değişikliği gibi konulardaki politikalarına göndermeler yaptı.

"Cehalet ve dar görüşlülük duvarlarını yıkın" diyen Merkel, artan milliyetçilik ve korumacılığa karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da 13 yıldır iktidarda olan Merkel, kendisi ve partisinin son dönemde Avrupa'da ve başka yerlerde yükselişe geçen aşırı sağ popülizmine karşı olduğunun altını çizdi.

Amerikan basınında çıkan haberlerde Merkel'in Trump'ın adını hiç söylemese de mesajları ona gönderdiğini yazdı.

Ticaret savaşlarına tepki

Trump'ın son dönemdeki Çin ile olan 'ticaret savaşına' açıkça atıfta bulunan Merkel, "serbest uluslararası ticareti ve dolayısıyla refahın temellerini tehlikeye atan" korumacılık ve ticaret savaşlarıyla ilgili endişeli olduğunu kaydetti.

Merkel'in Trump'ın adını anmadan, “Başkalarına ve kendimize karşı tutumumuzda yalanları gerçek ve gerçekleri yalan olarak göstermemeliyiz" şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.

Dünya liderlerini küresel konularda ortak hareket etmeye çağıran Merkel, "Duvarlar yıkılabilir, diktatörlükler yok olabilir, küresel ısınmayla mücadele edebiliriz, açlığı sonlandırabiliriz, hastalıkları bitirebiliriz, özellikle kızlara eğitim imkanı sunabiliriz, zorunlu göçün sorunlarıyla savaşabiliriz, Hepsini yapabiliriz." diye konuştu.
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