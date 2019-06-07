Türkiye'de geçim sıkıntısı sebebiyle intihar vak'alarında patlama: 6 yılda 5 katına çıktı

Son 6 yıldaki veriler incelendiğinde giderek artan geçim zorluğu, bu olayların sebebi olarak ikinci sıraya yükseldi. CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Tekin Bingöl, vakaları farklı meslek gruplarına göre analiz etti.





İşsizlik ve güvencesiz çalışmayla doğru orantılı olarak hayatına son vermek isteyen işçilerin sayısı da arttı. 2013’te 15, 2014’te 25, 2015’te 59, 2016’da 90, 2017’de 89 ve 2018’de de 73 işçi hayatına son verdi. Son 6 yılda işe bağlı sebeplerle hayatına son vermeye çalışanların sayısı 5 katına çıkarak 351 kişiye ulaştı.





Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Bingöl, Türkiye tarihinin hiçbir döneminde görülmediği kadar yoğun intihar vakaları ile karşılaştığını belirterek “Yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarının kötü olması intiharlarda başı çekiyor. İşçi intiharlarının en önemli nedenleri olarak borç, mobbing ve işsizlik gösteriliyor” değerlendirmesini yaptı. Bingöl’ün hazırladığı “İşyerleri mezara dönerken: İşçi, avukat, doktor, öğretmen intiharları” başlıklı raporda, şunlar dile getirildi:





AKP’nin iktidara geldiğinde 70 bin olan atanamayan öğretmenlerin sayısı bugün 500 bine yükseldi. OHAL’den bu yana atanan öğretmenler sözleşmeli olarak işe alınmaya başladı. Atanamadığı için ciddi travma yaşayan öğretmenlere dayatılan çalışma koşulları da kötüleşti.





Öğretmen ve öğretmen adaylarının yaşadığı sorunlar intihar vakalarını tetikledi. Yalnızca 2017 yılında 52 öğretmen intihar etti. 2017, 2018 yılları ve 2019 yılının ilk yarısı eklendiğinde intihar eden öğretmen sayısının 100’ü aştı.





2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer sağlık personelinden oluşan 180 sağlık çalışanı; 2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer sağlık personeli olmak üzere 129 sağlık çalışanı; 2017’de 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı yaşamına son verdi.





Son 10 yılda avukat sayısı yüzde 75 arttı. Avukatlar arasındaki işsizlik yüzde 6 düzeyinde. Son bir yılda geçim zorluğu, baskı sebebiyle 12 avukat intihar etti.