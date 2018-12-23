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Macron'dan ABD'ye sitem dolu sözler!
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Macron'dan ABD'ye sitem dolu sözler!
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23 Aralık 2018 18:13
Macron'dan ABD'ye sitem dolu sözler!
Emmanuel Macron ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
SHABER3.COM
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.
Macron, 'Bir müttefik güvenilir olmalı' diyerek Donald Trump'a adeta sitem etti.
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