Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan ABD'ye sitem dolu sözler! /23 Aralık 2018 18:13

Macron'dan ABD'ye sitem dolu sözler!

Emmanuel Macron ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.

Macron, 'Bir müttefik güvenilir olmalı' diyerek Donald Trump'a adeta sitem etti.
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