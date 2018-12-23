Macron'dan ABD'ye sitem dolu sözler!





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.





Macron, 'Bir müttefik güvenilir olmalı' diyerek Donald Trump'a adeta sitem etti.