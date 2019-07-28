Türkiye, Uygur Türklerini Çin'e veriyor... En son Anne ve 2 bebeğiyle sınır dışı edildi

Türkiye’de yaşayan Uygur Türkü 30 yaşındaki Zinnetgül Tursun ve iki çocuğu Tacik denilerek önce Tacikistan’a sınır dışı edildi, oradan da Çin’e teslim edildi.





Tursun’un 2 çocuğunun ninesine verildiğini sosyal medya hesabından açıklayan Euronews Muhabiri Mustafa Bağ, genç kadının Çin’de cezaevinde konulduğunu söyledi.





Bağ ayrıca, “Zinnetgül Tursun Tacik değil ve Tacikistan pasaportu da taşımıyor. 30 yaşında iki çocuklu dul bir kadın neden sınırdışı edilir? Adım başı idam cezasının uygulandığı bir ülkeye bile bile bir kadın nasıl gönderilir? Tacikistan burada Çin adına mı devreye girdi?” diye sordu.





Zinnetgül Tursun’un 2 çocuğu





Zinnetgül Tursun’un Çin Hükumetine teslim edildiğini ifade eden bir diğer isim de Doğu Türkistan’lı eski öğretim görevlisi Doç. Dr. Abdülveli Eyüp oldu. Eyup, resmi sosyal medya hesabından şunları söyledi: “Türkiye göç merkezi bugün, iki çocuk annesi Zinnetgül Tursun’un Çin’e deport edildiğini doğruladı. Kendisinin bir Tacikistan vatandaşı olduğunun düşünülmesi tuhaf; bu, eldeki Türkiye’de oturma belgesiyle nasıl mümkün olabilir, onun Çin’li olduğu net olarak yazılmış.”





KARDEŞİ CANLI YAYINDA FERYAT ETTİ

İzmir göç İdaresi tarafından sınır dışı edilerek Tacikistan’a gönderilen Uygur Türk’ü Zinnetgül’ün Suudi Arabistan’da yaşayan kardeşi, katıldığı canlı yayında isyan ederek yetkililerden yardım istedi.