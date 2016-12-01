Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Suriye değilse kim? /01 Aralık 2016 13:27

Rusya ve Suriye değilse kim?

Lavrov'un, El Bab'ta dört Türk askerinin şehit düşürülmesiyle ilgili soruya, "Bizim hiçbir ilgimiz yok. Suriye'nin saldırısıdır" şeklinde cevap vermesi gündeme bomba gibi düştü. Ancak daha sonra Dışişleri kaynakları tarafından basın toplantısı sırasında çeviri hatası yapıldığı bildirildi.

Erdoğan Rus uçağının vurulmasını böyle duyurmuştu

EL BAB'TA 4 ASKERİNİ KİM ŞEHİT ETTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya’da, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu 5’inci Toplantısı kapsamında bir araya geldi. 

İki bakanın düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, 24 Kasım'da Türk askerlerine Suriye'de savaş uçakları tarafından açılan ateşle ilgili "Bizim, Rusya olarak, bununla hiçbir ilgimiz yoktur. Bu, Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırıdır" dedi. 

ÇEVİRİ HATASIYMIŞ

Lavrov: Türk askerlerinin şehit edilmesiyle bizim ilgimiz yok

Lavrov'un, El Bab'ta dört Türk askerinin şehit düşürülmesiyle ilgili soruya, "Bizim hiçbir ilgimiz yok. Suriye'nin saldırısıdır" şeklinde cevap vermesi gündeme bomba gibi düştü. Ancak daha sonra Dışişleri kaynakları tarafından basın toplantısı sırasında çeviri hatası yapıldığı bildirildi. Lavrov'un açıklaması, "El Bab'taki saldırıyı ne Rusya ne de Suriye yapmıştır" şeklinde düzeltildi.


El Bab bölgesindeki saldırıda dört Türk askeri şehit olmuştu.

Rus uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde yaşanan saldırıyla ilgili bir haftadır Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım sessiz kalmayı tercih etmiş, hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş ise araştırıyoruz demekle yetinmişti. 

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