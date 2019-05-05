Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz kapısıydı, krizde o da düşüşte! /05 Mayıs 2019 18:39

Döviz kapısıydı, krizde o da düşüşte!

İhracatın lokomotifiydi. Otomotiv endüstrisinin ocak-nisan döneminde ihracatı 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 azalışla 10 milyar 373 milyon dolar seviyesine geriledi.

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Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı nisan ayında yüzde 9,8 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu.  İhracat mart ayında da da yüzde 9,5 düşmüştü.

Otomotiv İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin ocak-nisan döneminde ihracatı yüzde 6,8 azalışla 10 milyar 373 milyon dolar oldu.

Nisan ayı ihracatında ürün grupları bazında otobüs, minibüs, midibüs dışındaki diğer ürünlerde düşüş yaşanırken, sektör ihracatından yüzde 76 pay alan AB ülkelerine ihracatta da yüzde 13 oranında düşüş görüldü.

BİNEK OTO İHRACATI YÜZDE 23 AZALDI

Nisan ayı performansına ürün grupları bazında bakıldığında, ihracattan yüzde 37 pay alan binek otomobillerde ihracat yüzde 23 azalarak 961 milyon dolar oldu. 

edarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 azalarak 926 milyon dolar olurken, sektör ihracatından ikinci büyük payı aldı.
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