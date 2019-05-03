Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil satışları çakıldı /03 Mayıs 2019 15:01

Otomobil satışları çakıldı

Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 56,46 düşüşle 30 bin 971 adet seviyesine geriledi. Kriz sebebiyle Koç, TOFAŞ'ta vardiya sayısını üçten ikiye düşürmüştü.

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Otomotiv sektöründe kriz... 2019 yılı nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 30 bin 971 adet seviyesine geriledi. 

71 bin 126 adet olan 2018 yılı nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 56,46 azaldı.

Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 56,46 düşüşle 30 bin 971 adet olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL SATIŞI YÜZDE 55,6 AZALDI

2019 yılı nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 55,69 azaldı ve 24 bin 416 adet oldu. Geçen sene 55 bin 108 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı nisan ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 59,08 azaldı ve 6 bin 555 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16 bin 18 adet satışa imza atılmıştı.
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