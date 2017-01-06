Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a açık destek /06 Ocak 2017 01:42

Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a açık destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Batı ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör gösterip devirmek istediğini iddia ederek, Tayyip Erdoğansız bir çözüm olamaz dedi

Perinçek: Mart'ta alev alev olacak Türkiye

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son dönemdeki terör saldırılarının, hükümeti yıkmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Perinçek, planlara karşı siyasi çözümler üretilmesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, milli seferberlik çağrısı yaptı. Bu çok önemli ve güzel. Bu konuda sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ilan ettik. Ancak bunun araçlarını oluşturmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan, sürekli ve haklı olarak 'İkinci İstiklal Mücadelesi' verdiğimizi söylüyor. O zaman bu mücadeleyi kazanacak ve terörün kökünü kazıyacak, devletin ve milletin tüm güçlerini bir araya getirecek bir hükümet gerekli. Amerika, Türkiye'yi hükümet krizine sokmak için bir baskın yapmak ve bu hükümeti yıkmak istiyor. O zaman bu baskını önlemek için biz bu girişimi yerle bir edelim. Bunun çözümü, tüm milleti bir araya getiren, güçlü bir hükümettir. Bu hükümeti, milli seferberlik hükümeti halinde genişletmek gerekiyor.

Türkiye bu ortamdan, Cumhurbaşkanına sınırsız yetki vermekle çıkamaz ancak Tayyip Erdoğansız bir çözüm de yoktur. Bunu görmemiz lazım. Çünkü AKP Mecliste çoğunlukta. Bugün seçim olsa yine aynısı olacak. Bundan dolayı AKP'siz bir milli çözüm yok. Tüm güçleri birleştireceksek, böyle bir güç var. Onu dışlayıp, 'diktatör' dediğiniz, onu hedef aldığınız zaman Amerika ile birleşmiş, onun planlarına ortak olmuş oluyorsunuz. O yüzden bu planları bozmamız için, bir olmamız lazım.''
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