Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'ten darbe tehdidi /18 Aralık 2016 12:26

Perinçek'ten darbe tehdidi

Ergenekon sanığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten darbe tehdidi: Türkiye buradan devrimle çıkacak

Perinçek: Mart'ta alev alev olacak Türkiye

Türkiye buradan devrimle çıkacak

Doğu Perinçek Kayseri saldırısında kısa süre önce Ulusal Kanal'da katıldığı bir televizyon programında "Mart'ta alev alev olacak Türkiye" demişti. 

Ergenekon sanığının açıklamaları Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. 

Perinçek'in 2017'de hükümet ihtiyacı doğacağı Türkiye'nin Asya'ya yöneleceği ve "Bu mafya diktatörlüğü Türkiye'yi taşıyamaz" sözleri kamuoyuna aktarıldı. Ancak ilginç şekilde o twitler bir süre sonra silindi. 



AKP medyası o açıklamayı "Perinçek tehdide başladı" diye gördü.

Doğu Perinçek Kayseri saldırısından sonra bu defa daha net bir ifade kullandı. Açıkça darbeden söz etti. İşte o twit:


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