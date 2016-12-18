Perinçek'ten darbe tehdidi

Türkiye buradan devrimle çıkacak





Doğu Perinçek Kayseri saldırısında kısa süre önce Ulusal Kanal'da katıldığı bir televizyon programında "Mart'ta alev alev olacak Türkiye" demişti.





Ergenekon sanığının açıklamaları Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.





Perinçek'in 2017'de hükümet ihtiyacı doğacağı Türkiye'nin Asya'ya yöneleceği ve "Bu mafya diktatörlüğü Türkiye'yi taşıyamaz" sözleri kamuoyuna aktarıldı. Ancak ilginç şekilde o twitler bir süre sonra silindi.













AKP medyası o açıklamayı "Perinçek tehdide başladı" diye gördü.





Doğu Perinçek Kayseri saldırısından sonra bu defa daha net bir ifade kullandı. Açıkça darbeden söz etti. İşte o twit:







