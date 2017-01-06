Samanyolu Haber /Gündem / TEKEL'de çalıştığı kurumun kapatılmasından sonra adliyede işe başlamış /06 Ocak 2017 01:23

TEKEL'de çalıştığı kurumun kapatılmasından sonra adliyede işe başlamış

İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı sırasında polis memuru Fethi Sekin ile birlikte hayatını kaybeden Musa Can'ın, ilk açıklamalarda belirtildiği gibi zabıt katibi değil, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli mübaşir olduğu anlaşıldı. Musa Can, TEKEL'de çalıştığı kurumun kapatılmasından sonra adliyede işe başlamış

İzmir Adliyesi önünde patlama... Çatışma çıktı...

Can'ın daha önce, TEKEL'de çalıştığı, kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi.
 
Olay sırasında, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Baroya evrak götüren mübaşir Musa Can'ın, D blok 3'üncü katta bulunan 12. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu öğrenildi.
 
Yakınları sinir krizi geçirdi
 
Bayraklı Adliyesi önünde yaşanan bombalı saldırı ve ardından silahlı çatışma sırasında katip Musa Can'ın kardeşleri sinir krizi geçirdi. Kardeşlerinin hayatını kaybettiğini bilmeyen kardeşleri, sağlık durumunu öğrenmek için olay yerindeki polis barikatını aşıp, 'Kardeşim nerede; yarılı ise hangi hastanede bana söyleyin' diye sordu. Polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kız kardeşler, katip olan kardeşi Musa Can'ın hayatını kaybettiğini öğrenince 'şerefsizler, kardeşimi öldürdünüz' diyerek sinir krizleri geçirdi. Kardeşler daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
 
İzmir’e defnedilecek
 
İzmir'de terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden zabıt katibi Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyüne acı haber ulaştı.
 
Zabıt katibi Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyü doğumlu olduğu öğrenildi.
 
Çayıraltı Köyü Muhtarı Kamil Gezer, terör saldırısında hayatını kaybeden Musa Can'ın uzun yıllar önce İzmir'e ailesi ile birlikte gittiğini, orada evlendiğini söyledi. Musa Can'ın anne ve babasının cenazelerinin İzmir'de defnedildiğini ifade eden Gezer, ailenin köyde bir evleri ve tarlaları olduğunu, yaz aylarında geldiklerini söyledi. Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Gezer, şehit ailesine baş sağlı dileklerini iletti.
 
Uzun yıllardır İzmir'de yaşadığı öğrenilen Musa Can'ın amcasının oğlu Zeki Can, cenazenin İzmir'de defnedileceğini söyledi.
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