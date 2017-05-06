Samanyolu Haber /Gündem / DİTİB'e Almanya'da anlamlı ödül /06 Mayıs 2017 13:52

DİTİB'e Almanya'da anlamlı ödül

Almanya'da DİTİB'e müslümanları gözetleme, casusluk ve ihbar faaliyetlerinden dolayı negatif anlam yüklü 'Big Brother ödülü' verildi.

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Almanya’da son yıllarda dini ve ahlaki çalışmalarından ziyade AKP adına yapılan, camiye gelen müslümanları fişleme, ihbar ederek bu kişileri Türkiye'de tutuklatma, mülklerine el koydurma, özel hayatlarıyla ilgili istihbarat servisleriyle işbirliği, ayrımcılık ve gözetleme faaliyetleriyle öne çıkan DİTİB'e Almanya'da anlamlı bir ödül verildi.

Almanya'da yukarıda sayılan eylemlerinden ötürü açılan soruşturma kapsamında, bazı imamların evlerinde arama yapıldı. Bu kişilerden 10'unun gizlice ülkeyi terk ettiği belirtilirken Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya’da veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasını savunan birçok örgüt adına ‘Digitalcourage’ adlı dernek tarafından verilen ‘Big Brother Ödülleri‘ne bu yıl DİTİB layık görüldü. Jürinin gerekçeli açıklamasında bu ‘negatif ödül’ün bazı imamların Almanya’daki Gülen hareketi mensupları ile Türk hükümetine muhalif kişileri Türkiye’ye ihbar ettiği belirtildi.

Casusluk iddialarını reddeden DİTİB kendisine böyle bir negatif ödülün verilerek iftira edildiği gerekçesiyle ‘Digitalcourage’ adlı dernek hakkında hukuksal girişimde bulunacağını açıkladı.

2000 yılından bu yana yıl içinde kişilerin özel hayatlarına kalıcı bir biçimde zarar veren ya da üçüncü kişilerin özel verilerine erişilmesini sağlayan firmalara, kuruluşlara ve kişilere her yıl ‘Big Brother Ödülü’ veriyor.
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