Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç'a şok! /06 Mayıs 2017 13:58

Bülent Arınç'a şok!

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında gözaltına alınan 13 avukattan aralarında Bülent Arınç’ın eski ortağı B.Y.’nin de bulunduğu 7’si tutuklandı.

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Manisa’da Arınç’ın eski ortağı ve 6 avukat tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 25 Nisan’da, başlayan cadı avında Manisa merkezli Ankara ve İzmir’de, eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın eski ortağı B.Y.’nin de aralarında bulunduğu toplam 13 avukat gözaltına alındı. 

Manisa Emniyeti Terörle Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan avukatlar dün akşam adliyeye sevk edildi.

Arınç'ın ortağı B.Y.’nin de aralarında yer aldığı 7 avukat tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ARINÇ "HAZMETMEM MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Arınç gözaltılar sonrası operasyonla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Manisa’da herkesi tanır herkesle de iyi ilişiler kurarım. Son operasyonda içlerinde 3-4 tane de avukatın bulunduğu gözaltılar oldu. Onlardan biri de benim eski ortağım. Ben milletvekili olarak avukatlıktan ayrılmadan önce de savcılıktan ayrılmış bu arkadaşı ortak olarak almıştım. Fevkalede çalışkan, saygılı, bilgili Manisa Barosu’nun güzide avukatlarından biridir. Ben Başbakan Yardımcılığı dönemimde de Manisa’daki bazı gözaltılara dair ses çıkarmıştım. Manisa'da ne hikmetse bir çok F... suçlamasıyla bir çok kişi gözaltına alındı. Bunların arasında çok iyi tüccar, çok iyi eğitimci, çok iyi avukatlar da var. Bunlar sempati düzeyinden ötesine gitmemişler. Bunları hazmetmem mümkün değil. Bunlar devlete darbe girişimi yapan kişilerle işbirliği yapmış değiller. HSYK'dan bir ricam var. 18 ay oldu. Ne olur buradaki savcılara şunu sorun aradan 2 yıla yakın zaman geçti. Bu adamlarla ilgili neden bir dava açmıyorsunuz, tutukluluk durumlarını inceleyip de neden tahliye etmiyorsunuz? Suçlarını yüzüne okumuyorsunuz? Evrensel hukuk kurallarına göre suçlamalar yüzüne okunur. Benim ortağımla aradan 1 yıl geçtikten sonra ne gibi suçlama olduğunu bilmiyorum ama Manisa’da haksızlık ve zulme varan olaylar var. Sadece Manisa’da değil her yerde var. Bu zulüm olaylarını gözden geçirmekte fayda var. F... ile mücadele hukuk içinde yapılmalı. Kurduğumuz partinin içinde 'adalet' kelimesi var. Sayın Cumhurbaşkanı zulmü sevmez. Başbakanımız zulmün yanında olmamıştır. O yüzden bu zulmün incelenmesinde fayda var. 3 ay oldu OHAL inceleme komisyonunun kurulacağının duyurulması. Ancak hala faaliyete geçmedi. Rica ediyorum hükümetten. Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Başbakan Binali Yıldırım'a bu açıdan yalvarıyorum."

BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Arınç bundan sonra ne yapacağına dair şöyle konuştu:  "Maddi destek bulursam vakıf kuracağım. Siyasi ahlak için çalışmalar yapacağım. Hukuk danışmanlığı ve hukuk arabuluculuğu yapmak istiyorum."
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