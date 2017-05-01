Samanyolu Haber /Gündem / DİTİB imamları kaçtı! /01 Mayıs 2017 18:38

DİTİB imamları kaçtı!

WDR'nin haberine göre, Almanya’nın casuslukla suçladığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 16 imamdan 10’unun kayıp olduğu öne sürüldü.

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"Yargılanmamak için ülkeyi terk ettiler"

Almanya’nın casuslukla suçladığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 16 imamdan 10’unun kayıp olduğunu bildiren Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR), Diyanet tarafından görevlendirilen Türk imamların yargılanma sürecinden kaçmak için ülkeyi terk ettiklerini iddia etti. ?WDR’nin haberine kaynak olarak Alman hükümetine bağlı yetkililer gösterildi.

CASUSLUK SUÇLAMASI

Alman hükümeti, DİTİB adına çalışan imamları, Hizmet Hareketi'ne mensubu kişileri fişledikleri gerekçesiyle yabancı bir devlet adına casusluk yapmakla suçluyor. Almanya’da başsavcılık 18 Haziran tarihinde DİTİB üyesi bazı imamlara yönelik Alman Ceza Yasası’nın 99’uncu maddesi uyarınca ‘istihbari çalışma’ yürüttükleri gerekçesiyle soruşturma açmıştı. 15 Şubat’ta ise suçlanan imamlara ait evlere baskın yapılmıştı. Türkiye, Alman yargısının casusluk iddiasına şiddetle karşı çıkıyor.
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