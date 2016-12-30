Samanyolu Haber /Dünya / Diplomatları ABD'den sınırdışı edilen Rusya'dan karşı hamle /30 Aralık 2016 13:54

Diplomatları ABD'den sınırdışı edilen Rusya'dan karşı hamle

Lavrov: Putin'e Moskova'daki 2 tesisin ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasına yasak getirilmesini de önerdik

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın Moskova'ya yönelttiği 'seçimlere müdahale suçlamalarının' mesnetsiz olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Lavrov, ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Lavrov, bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 31'i Moskova Büyükelçiliği'nden, 4'ü St. Petersburg Konsolosluğu'ndan olmak üzere 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini önerdiğini belirtti.

Lavrov, Putin'e Moskova'daki 2 tesisin ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasına yasak getirilmesini önerdiklerini de kaydetti. 


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