Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD o birliğin tam yerini nereden biliyordu? /30 Aralık 2016 13:40

IŞİD o birliğin tam yerini nereden biliyordu?

Bakanlar Kurulu'nda IŞİD'in elindeki rehin tutulan askerlere yönelik incelemenin de sürdüğü belirtildi

IŞİD'in Türkiye sorumlusundan Mehmetçiği yakma fetvası!

El Bab'da 16 askerin şehit olduğu IŞİD'in intihar saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son Bakanlar Kurulu toplantısında gündem El Bab'da Türk birliğinin bulunduğu yerin kötü hava koşulları ve sise rağmen IŞİD tarafında tam olarak belirlenmesinde, terör örgütüyle koordinat ve istihbarat paylaşanların etkili olduğu iddiası tartışıldı. 

Aralık’ta El Bab’taki Türk birliğine ardarda yapılan 16 Türk askerinin şehit olduğu saldırılara ilişkin şüpheler gündeme getirildi. DEAŞ’ın havan saldırısının yanısıra ve üç ayrı yerde bombalı aracın patlatılmasında, “istihbaratı ve koordinatı kim verdi” sorusu tartışıldı. Kötü hava koşulları ve sise rağmen, DEAŞ’ın Türk birliğinin bulunduğu bölgeyi tam olarak vurabilmesinin ve dört ayrı noktadan saldırmasının, örgütün tek başına organizasyonu olmadığı, bazı kaynaklar tarafından istihbarat paylaşımının yapıldığı öne sürüldü.

Farklı hesaplar

Güvenlik toplantılarında da Musul’un ele geçirilmesi için rol üstlenmeye çalışan bazı grupların, burada başarısız olmasının ardından El Bab’a yönelerek, dolaylı olarak DEAŞ’a destek verdiği ifade edildi. Bu grupların, Türkiye’nin işini zorlaştırmak için güç birliği yaptığı, bunun kimi zaman silah, kimi zaman da istihbarat ve koordanat paylaşımı şeklinde olduğu dile getirildi. Amacın, Türkiye’nin Kürt kooridoru oluşmasına yönelik girişimini kırmak ve buradan diğer bölgelere yönelmesini engellemek olduğu öne sürüldü
 
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