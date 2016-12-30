Baba Recep Eliuzun oğlu Bilal Eliuzun'u...

Baba Recep Eluzun oğlu Bilal Eliuzun'u...







Rektörlükten yapılan açıklamada, açığa alınan öğretim görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı ve söz konusu sınavın iptal edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:





"29.12.2016 tarihinde üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde dört farklı programın Temel Hukuk ortak dersi final sınavında Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun tarafından sorulan sorularda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla sınav iptal edilmiş ve ilgili şahıs hakkında 2547 sayılı kanunun 53. maddesi kapsamında soruşturma açılarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir".





Evrensel'in haberine göre, öğretim görevlisi Tümer Coşkun'un final sınavı için hazırladığı soru şu şekilde:









