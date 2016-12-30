Samanyolu Haber /Gündem / Baba Recep Eliuzun oğlu Bilal Eliuzun'u... /30 Aralık 2016 13:55

Baba Recep Eliuzun oğlu Bilal Eliuzun'u...

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun, bir sınavda sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edilerek görevden uzaklaştırıldı.

SHABER3.COM

Baba Recep Eluzun oğlu Bilal Eliuzun'u...

Rektörlükten yapılan açıklamada, açığa alınan öğretim görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı ve söz konusu sınavın iptal edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"29.12.2016 tarihinde üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde dört farklı programın Temel Hukuk ortak dersi final sınavında Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun tarafından sorulan sorularda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla sınav iptal edilmiş ve ilgili şahıs hakkında 2547 sayılı kanunun 53. maddesi kapsamında soruşturma açılarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir".

Evrensel'in haberine göre, öğretim görevlisi Tümer Coşkun'un final sınavı için hazırladığı soru şu şekilde:


<< Önceki Haber Baba Recep Eliuzun oğlu Bilal Eliuzun'u... Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:02:15