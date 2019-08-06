'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Şubat ayında kaçırılan ve 6 ay sonra Ankara Emniyeti’nde oldukları açıklanan, Salim Zeybek, Yasin Ugan, Özgür Kaya ve Erkan Irmak, gözaltındaki sekizinci günlerinde de avukatlarıyla görüştürülmediler. Ankara Barosu’nun oluşturduğu avukat heyetinin de görüşmesine izin verilmedi.





CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yolda yürürken gözaltına alındıkları iddia edilen 4 kişinin ailelerine baskı kurulduğunu, kendilerine ise hazırlanmış ifadelerin imzalatılmaya çalışıldığını söyledi.





Tanrıkulu şöyle konuştu:





“Kaçırılan 6 yurttaşımızdan 4’ü serbest bırakıldı ve gözaltına alındı. Geçen hafta Pazartesi günü aileleriyle görüşmelerine izin verilmişti. İkisinin ailesi tekrar görüştü. Yakınları büyük bir baskı altında olduklarını iddia ediyorlar. Zaten 150’yi aşkın günün ardından avukat istememeleri de bu baskının en önemli göstergesi.





Emniyetin ortaya koyduğu iddia şu, kendileri bir evde saklanmışlar sonra teslim olmak için giderken yolda GBT’ye takılmışlar ve yakalanmışlar. Bakın bu savunmaya kargalar bile güler. Bu savunmayla kimseyi inandıramazsınız. Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum, zorla kaybetme insanlığa karşı suçtur. Bu suça ortak olmayın. İstanbul’un, Ankara’nın, Antalya’nın göbeğinde bu insanları kim kaçırmışsa, bu suçu kim işlemişse bulun, etkili bir soruşturma yapın. Bunun dışında bu suça ortak olursunuz.”





“HAZIRLANMIŞ BEYANLAR İMZALATILACAK”

“Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne de sesleniyorum bu suça ortak olmayın. Kim bu yurttaşları kaçırmış ve 150 gün tutmuşsa ortaya çıkartın. Yalan yanlış tutanaklarla baskıyla, beyanlarını değiştirmeye çalışmayın. 8 gündür gözaltındaki insanları neden avukatlarıyla görüştürmüyorsunuz? Neden?





Şimdi kendilerine hazırlanmış beyanları imzalatacaksınız ve bunu da kamuoyuna sunacaksınız.





Bakın görüşme sırasında bu dört yurttaşa telkin edilenler ne? ‘Bize avukat göndermeyin, Twitter hesaplarınızı kapatın, uluslararası kurumlara yaptığınız başvuruları geri çekin ve milletvekilleriyle konuşmayın.’





Şimdi 150 gündür kayıp olan insanların eşlerine söyleyecekleri ilk talep bu mudur? Hayatın olağan akışı içinde? Beyalamış tenleriyle. Güneş görmeyen ortamlarda kalmışlar demek ki. Yarı yarıya zayıflamışlar ailelerinin ifade ettiğine göre. Bunları sormayacak mısınız?





Bu dört yurttaşımızla beraber kaçırılan iki kişiden ise haber yok. Bugün itibariyle Mustafa Yılmaz 167 ve Gökhan Türkmen 179 gündür kayıp bugün itibariyle. Bu dört şahıs neredeydiyse bu iki kişi de oradadır. Eğer yaşamları konusunda kötü bir şey olmadıysa. Bunları nasıl ortaya çıkardıysanız onları da ortaya çıkarın.







