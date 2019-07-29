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Flaş gelişme.... Kaçırılanlardan Salim Zeybek ve Özgür Kaya emniyette bulundu...
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Flaş gelişme.... Kaçırılanlardan Salim Zeybek ve Özgür Kaya emniyette bulundu...
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29 Temmuz 2019 01:52
Flaş gelişme.... Kaçırılanlardan Salim Zeybek ve Özgür Kaya emniyette bulundu...
Siyah Trasporterların kaçırdığı 6 kişiden günler sonra 2 kişi için iyi haber geldi
SHABER3.COM
Kaçırılanlardan 6 kişiden Salim Zeybek ve Özgür Kaya emniyette bulundu..
Zeybek ve Kaya'nın eşleri sosyal medya hesabından bulunma haberini duyurdu. Ankara Emniyetinden aranan Kaya ve Zeybek'in eşleri Salim Zeybek ve Özgür Kaya'nın gözaltında tutulduklarını duyurdu
.
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