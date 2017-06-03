Samanyolu Haber /Gündem / Denizli'de savcının öldüğü kazada bir tutuklama daha /03 Haziran 2017 10:16

Denizli'de savcının öldüğü kazada bir tutuklama daha

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturmada, kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız da tutuklandı.

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Denizli'de Başsavcı Mustafa Alper’in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı otomobil, geçen 10 Mayıs’ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giderken, Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybederken, koruma polisi Ramazan Uğur da yaralandı.

Denizli'den yayın yapan yerel internet sitelerinden derlenen verilere göre, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer tarafından kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyonun sahibi Zeki Akyol tutuklandı.

Soruşturma kapsamında kazaya neden olan kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız da önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yağız tutuklandı. 
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