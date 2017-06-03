Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Ankara'da kritik gözaltı /03 Haziran 2017 10:22

Flaş! Ankara'da kritik gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında Adalet Bakanlığı'nın eski müsteşarı ve Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ile eşi için gözaltı kararı verdi.

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 Birol Erdem gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Adalet Bakanlığı'nın eski müsteşarı ve Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ile eşi Gülümser Erdem'in Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı operasyonlarında ifade veren bazı eski HSYK üyeleri, eski Müsteşar Erdem'i suçlamışlardı. İdari yargı hâkimi olan Erdem, Adalet Bakanlığında Personel Daire Başkanlığı yapmış, 2010'daki anayasa değişikliği sonrası HSYK üyeliğine atanmıştı. Erdem, Ahmet Kahraman'ın emekliye ayrılmasının ardından 21 Kasım 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilmiş, 1 Ocak 2014 tarihinde ise görevden alınarak Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak atanmıştı.

BİROL ERDEM KİMDİR?

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında İdarî Yargı hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Erdem; sırasıyla Edirne İdare Mahkemesi, Ankara İdare Mahkemesi üyeliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevler yaptıktan sonra genel müdürlük görevini yaptı ve 25 Ekim 2010 tarihi itibarıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği görevini yürüten Erdem 21 Kasım 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı ve 1 Ocak 2014 tarihinde görevden alınıp Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak atanmış olup bu unvan ile beraber Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapıyor.

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