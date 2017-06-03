Samanyolu Haber /Gündem / BM, Mafyatik kaçırmalar için savunma istedi /03 Haziran 2017 10:02

BM, Mafyatik kaçırmalar için savunma istedi

AKP'nin Malezya'da olduğu gibi mafyatik yöntemlerle Hizmet hareketi mensuplarını kaçırıp uluslararası hukuku ihlal etmesi sonrası ara karar alan Birleşmiş Milletler, Ankara'ya çok kritik uyarı gönderdi, savunma istedi.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Türkiye’ye Malezya’da mafya yöntemleriyle kaçırılıp, gözaltına alındıktan sonra Hizmet Hareketine yakın oldukları için AKP'nin talebiyle Ankara’ya iade edilen 3 Türk vatandaşının nerede tutulduklarını açıklama çağrısı yaptı. Fethullah Gülen’in görüşlerinden ilham alarak Avrupa’da diyalog faaliyetleri yürüten Brüksel merkezli Kültürlerarası Diyalog platformunun Brüksel’de düzenlediği toplantının ardından açıkladığı BM çağrısı büyük yankı uyandırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARA KARAR ALDI

Brüksel’deki toplantıda öne çıkan konular, Erdoğan'ın hukuksuz şekilde ve mafya yöntemleriyle Türkiye içinde ve dışında kaçırdığı, yakalattığı ve hukuksuz, delilsiz biçimde tutukladığı Hizmet gönüllüleriydi. Birleşmiş Milletler bu kritik süreçte ara karara imza atarken, Türkiye’den bir an önce Kuala Lumpur’dan Ankara’ya uluslararası hukuku ihlal ederek gözaltında gönderilen okul yöneticisi Turgay Karaman, işadamı İhsan Arslan ve akademisyen İsmet Özçelik’e acil erişimi sağlama çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletle İnsan Hakları Komitesi’nin 19 Mayıs tarihli mağdurların avukatlarına ulaştırdığı mektupta, Türkiye’den bu 3 Türk vatandaşının nerede olduğunu teyit ederek sonucu resmi olarak Komiteye, mağdurların aile ve avukatlarına ulaştırmasını istedi.
 
DÜNYA BASINININ İLGİSİ BÜYÜKTÜ

Birleşmiş Milletler’in AKP hükümetine tarihi çağrısı 1 Haziran 2017 tarihinde Brüksel Uluslararası Basın Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıya Belçika medyası ile birlikte uluslararası medya da büyük ilgi gösterdi. Basın toplantısında Türk avukatlar Malezya’da yaşanan kaçırma olayları merkezinde Türkiye’de devlet eliyle yapılan insan hakları ihlalleri geniş bir sunumla video aracılığıyla aktarıldı.

BM TÜRKİYE’DEN SAVUNMA TALEP ETTİ

Ardından Brüksel Diyalog Platformu (IDP) müdürü Ramazan Güveli, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları komitesinin 19 Mayıs tarihli mektubu ile Türkiye’den talep ettiği maddeler hakkında bilgi verdi. BM İnsan Hakları Komitesi bu mektubu ile kaçırılıp Türkiye’ye getirilen 3 kişinin hukukunun koruma altına alınması, Komiteye ve ailelere bu şahısların nereden tutulduklarının bildirilmesi, bu şahısların en kısa zamanda aileleri ile görüştürmeleri ve bu şahısların bir an önce hâkim karşısına çıkarılmalarına yönelik Türkiye’ye bir anlamda nota verdi. Ve Türkiye’den savunma talep etti.

15 TEMMUZ SONRASI ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN BİR İLK 

15 Temmuz’dan sonra geçen 10 aylık süre içinde ilk defa bir uluslararası kuruluşun Türkiye’nin insan hakları ihlallerine yönelik yaptırım talep etmesinin önemine değinen avukat Ramazan Güveli, bunun öncü adım olduğunun altını çizdi. AİHM gibi diğer uluslararası kurumların bu kararı emsal kabul edebileceğini, Avrupa Konseyi üye ülkelerinin bu karara dayanarak AKP hükümetini dava edebileceğini söyledi.

Aktifhaber
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