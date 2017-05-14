Kamyon sahibi ve şoförü tutuklandı

Denizli’de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli’nin bulunduğu otomobille çarpışarak ölümlerine sebep olan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki Akyol çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





