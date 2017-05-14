Samanyolu Haber /Gündem / Kamyon sahibi ve şoförü tutuklandı /14 Mayıs 2017 21:19

Kamyon sahibi ve şoförü tutuklandı

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförünün öldüğü kazada kamyon şoförü ve kamyon sahibi tutuklandı.

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Denizli’de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli’nin bulunduğu otomobille çarpışarak ölümlerine sebep olan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki Akyol çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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