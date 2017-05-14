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Kamyon sahibi ve şoförü tutuklandı
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Kamyon sahibi ve şoförü tutuklandı
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14 Mayıs 2017 21:19
Kamyon sahibi ve şoförü tutuklandı
Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförünün öldüğü kazada kamyon şoförü ve kamyon sahibi tutuklandı.
SHABER3.COM
Denizli’de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli’nin bulunduğu otomobille çarpışarak ölümlerine sebep olan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki Akyol çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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