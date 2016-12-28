Samanyolu Haber /Gündem / Dekan dahil 11 kişi gözaltına alındı /28 Aralık 2016 14:52

Dekan dahil 11 kişi gözaltına alındı

AKP'nin Hizmet Hareketi'ne yönelik 'soykırım' faaliyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne uzandı. Operasyonda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Erol’un da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Erol ile birlikte 11 kişi "Cemaat" soruşturmasında gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 3 kişi ise aranıyor.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından başlatılan operasyonda Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Erol ile birlikte aralarında AKÜ’de görevli personelin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi hakkındaki arama çalışmaları ise devam ediyor.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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