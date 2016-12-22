Samanyolu Haber /Gündem / Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik gözaltına alındı /22 Aralık 2016 11:49

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik gözaltına alındı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de aralarında bulunduğu toplam 8 akademisyen bugün gözaltına alındı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik gözaltına alındı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca  sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, Uşak Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, Doç. Dr. Nurullah Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Aykut Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin de arandığı belirtildi. Şüpheliler Uşak Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
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