Erdoğan: Kopya çektik, taklit ettik





Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:





"Kültür sanat alanında gelişemeyen bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi en azınan bağımsızlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. Ülke olarak bu gerçeği yeteri kadar idrak edemediğimizi kabul etmek mecburiyetindeyiz.





Bu ödüllerimizin değerlerimizi önce kendi insanımıza sonra bütün dünyaya tanıtmada arzu ettiğimiz neticeyi almasını temenni ediyorum.





Sayın Erol Parlak konuşmasıyla bize önemli bir yük yükledi. YÖK Başkanımız da bir müzik üniversitesi kurulması için çalışmaları başlatması lazım.





Diğer alanlarla birlikte üzülerek söylüyorum kültür ve sanatta kopya çektik. Üstelik onları da kötü bir şekilde yaptık.

Mevcuda dahi sahip çıkamadık. Bu sürecin sonunda ne özü ne şekli itibarıyla dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke ve toplum haline dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık."





Ödül töreninde bir süre Şener Şen'in yanında oturan Erdoğan'ın bu hareketi, "sevilen sanatçılarla yan yana poz vererek puan mı toplamaya çalışıyor?" diye sorulmasına yol açtı...