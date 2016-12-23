Akademisyenlerin kökü kazınıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), "Hizmet Hareketi" ile bağlantılı olduğu iddiasıyla aralarında profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de yer aldığı 38 zanlı gözaltına alındı.





Operasyonda, 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardımcı doçent ile sağlık çalışanı ve sekreterlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Üniversitede görev yapan 5 kişi için de arama kararı bulunuyor.





Hemen hemen tüm üniversitelerde akademisyenlere yönelik "cadı avı" ya da "soykırım" faaliyetini yürüten AKP iktidarı, akademisyenlerin ve bilimin kökünü kazımaya devam ediyor.







