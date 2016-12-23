Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyenlerin kökü kazınıyor /23 Aralık 2016 14:27

Akademisyenlerin kökü kazınıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde aralarında profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), "Hizmet Hareketi" ile bağlantılı olduğu iddiasıyla aralarında profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de yer aldığı 38 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardımcı doçent ile sağlık çalışanı ve sekreterlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Üniversitede görev yapan 5 kişi için de arama kararı bulunuyor.

Hemen hemen tüm üniversitelerde akademisyenlere yönelik "cadı avı" ya da "soykırım" faaliyetini yürüten AKP iktidarı, akademisyenlerin ve bilimin kökünü kazımaya devam ediyor.


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