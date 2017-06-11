MİT cezaevinden tutuklu öğretmeni aldı ve işkence yaptı!

Öğretmen Selim Yekdar, OHAL’in ilan edilmesinin ardından gözaltına alındı. 2 Eylül 2016 tarihinde tutuklandı ve Şanlıurfa Kapalı Cezaevinde cezaevine konuldu.







Tutukluluğunun üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesinin ardından, tutuklu bulunduğu cezaevinden alınarak ailesine de haber verilmeden bilinmeyen bir yere götürüldü.





Aktifhaber'in haberine göre; Ailesi 6 Haziran günü ziyaretine gittiğinde Selim Yekdar’ın Cezaevi’nde olmadığı bildirildi. Ailenin ısrarlarının ardından 3 Haziran’da Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi’nde götürüldüğü belirtildi.





Selim Yekdar’ın Emniyet’te olduğu bilgisinin ardından aile, Şanlıurfa Başsavcılığı’na giderek konuyla ilgili dilekçe verdi.













(Cezaevinden alınıp işkenceye götürülen öğretmen Selim Yekdar)





“KOCAN KONUŞSUN YOKSA SENİ TUTUKLARIM”





Başsavcı vekili Orbay Bahri Ulgar’ın, Selim Yekdar’ın eşi Türkan Özgül Yekdar’a “Eşini ikna etmen şartıyla görüşlemene izin veririm. Cezaevini ya da özgürlüğü tercih edeceksiniz. Eğer eşin konuşmazsa seni de tutuklarım.” dediği öğrenildi.





Savcı Ulgar, akşam gidip Selim Yekdar’la görüşeceğini ailesinin kendisini konuşma konusunda ikna etmemesi halinde, Tükan Özgül Yekdar hakkında dava açacağı yönünde tehdit cümleleri kurduğu ve ardından görüşmeye izin verdiği belirtildi.





Ardından verilen izinle Türkan Özgül Yekdar, eşiyle görüşebilmek için Emniyet’e gitti.





Terörle Mücadele Şubesi’nde Türkan Yekdar ve babasına, defalarca görüşme sebeplerinin Selim Yekdar’ın konuşmasını sağlamak olduğu hatırlatıldıktan sonra bir odada görüşme başlatıldı.





Odaya giren aile şok geçirdi. Çünkü Selim Yekdar’ın gözleri açılmıyordu. Ailesi gözlerini açamaması nedeniyle kör olduğunu düşündü. Selim Yekdar sandalyede de zor oturuyor, çok halsiz görünüyordu. Karısını tanımakta güçlük çeken Yekdar, bir süre sonra sesinden tanıyabildi. Aile Selim Yekdar'ın kısa süre içinde anlattıklarıyla şok oldu: “MİT’ten gelen bir ekip tarafından 5 gündür uyutulmuyorum, başıma çuval geçirilerek kafama tekme atılıyor. İşkenceyi morluk oluşmayacak şekilde yapıyorlar. Tüm kıyafetlerimi çıkartıyorlar, çırılçıplakken karımın ve kızlarımın olduğu hatırlatılarak tehdit ediliyorum.”

Bu sözlerin ardından polislerin “bunun için görüşmeye izin vermedik, bunun için gelmediniz” diyerek görüşmeyi bitirdiği ve aileyi zorla dışarı çıkardığı öğrenildi.





Cezaevinden alınarak Şanlıurfa Emniyeti’nde işkenceye alınan Selim Yekdar’ın halen MİT’ten gelen bir ekip tarafından ağır işkence gördüğü belirtiliyor.