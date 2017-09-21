Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl yalanladı? /21 Eylül 2017 12:14

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl yalanladı?

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü ve görüşmede Mayıs ayında Washington'da yaşanan arbede hakkında konuştuklarını söylemişti. Erdoğan, Trump'ın yaşananların ardından kendisinden özür dilediğini söylerken Beyaz Saray, bugün bu açıklamayı yalanladı. Beyaz Saray'dan gelen yalanlama sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

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BMGK için New York’ta bulunan ve ikili görüşmelere devam eden Erdoğan, yoğun görüşme trafiğinin arasında Amerikan medyasına da konuştu. PBS’ten Judy Woodruff’a konuşan Erdoğan, Mayıs ayında Washington’da yaşanan arbede ve sonrasında korumalarına yönelik suçlamalardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden özür dilediğini söyledi. Mayıs ayında, Türkiye Büyükelçilik Konutu önünde bölücü terör örgütü PKK destekçileri ile Erdoğan’ın korumaları arasında arbede yaşanmıştı.

Fakat bu açıklamanın ardından kısa süre sonra Twitter’da bazı gazeteciler, Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak Trump’ın özür dilemediğini öne sürdü.

Bugün ise resmi açıklama Beyaz Saray’dan geldi. CNN’den Kaitlan Collins’e konuşan Beyaz Saray Basın Danışmanı Yardımcısı Lindsay Walters, Erdoğan’ın açıklamasını yalanladı. 

Öte yandan ABD’de yayın yapan Washington Post gazetesine konuşan Beyaz Saray Basın Danışmanı Sarah Huckabee Sanders da Erdoğan’ın açıklamasında doğruluk payı olmadığını söyledi. Sanders, konunun gündeme geldiğini fakat özür dilenmediğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yalanlama sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşananlarla ilgili, "Erdoğan, Trump'ın özür dilemediğini ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı." dedi
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