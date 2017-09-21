Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl yalanladı?

BMGK için New York’ta bulunan ve ikili görüşmelere devam eden Erdoğan, yoğun görüşme trafiğinin arasında Amerikan medyasına da konuştu. PBS’ten Judy Woodruff’a konuşan Erdoğan, Mayıs ayında Washington’da yaşanan arbede ve sonrasında korumalarına yönelik suçlamalardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden özür dilediğini söyledi. Mayıs ayında, Türkiye Büyükelçilik Konutu önünde bölücü terör örgütü PKK destekçileri ile Erdoğan’ın korumaları arasında arbede yaşanmıştı.







Fakat bu açıklamanın ardından kısa süre sonra Twitter’da bazı gazeteciler, Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak Trump’ın özür dilemediğini öne sürdü.







Bugün ise resmi açıklama Beyaz Saray’dan geldi. CNN’den Kaitlan Collins’e konuşan Beyaz Saray Basın Danışmanı Yardımcısı Lindsay Walters, Erdoğan’ın açıklamasını yalanladı.





Öte yandan ABD’de yayın yapan Washington Post gazetesine konuşan Beyaz Saray Basın Danışmanı Sarah Huckabee Sanders da Erdoğan’ın açıklamasında doğruluk payı olmadığını söyledi. Sanders, konunun gündeme geldiğini fakat özür dilenmediğini ifade etti.





Beyaz Saray'dan yapılan yalanlama sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan da bir açıklama geldi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşananlarla ilgili, "Erdoğan, Trump'ın özür dilemediğini ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı." dedi

