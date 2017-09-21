Türkiye'yi terk eden 'eğitimli gençler' konuştu

BBC Türkçe'nin haberine göre, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden akademisyen Ulaş Sunata ise son yıllarda eğitimli gençlerin ülkeyi terk etme trendinin hızlandığını ve bu durumun ülkeye zarar verebilecek bir beyin göçü olduğunu söyledi: "Bu, ülke için önemli bir sorun. Ama bunun tek etkisi sosyokültürel olmayacak, aynı zamanda ekonomik etkileri olacak. Ülkeyi terk etmeleri Türkiye için gerçek bir dezavantaj."

'GEREKÇELERİNDE 3 NEDEN ÖNE ÇIKIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta İslam dünyasının beyin göçü sorunuyla karşı karşıya olduğundan şikayet etmiş, "En zeki öğrencilerimizi Batılı eğitim kurumlarına kaptırıyoruz" diye konuşmuştu.

Erdoğan, "Gençlerimiz kendi ülkelerinde, kendi üniversitelerinde parlak bir gelecek göremedikleri için giderek artan bir oranda Batı'ya yöneliyorlar" demişti. AFP ise, Türkiye'yi terk eden veya terk etme planları bulunan onlarca kişiyle konuştuğunu ve başka ülkelere yerleşme gerekçelerinde üç nedenin öne çıktığını yazdı:





*Üniversite mezunları için azalan iş imkanları.

*İslami kökenli hükümet döneminde artan muhafazakarlık.



*İnsan haklarının ve özgürlüklerin azalması.





2016'daki darbe girişiminin ardından ekonominin son çeyrekte yüzde 5.1 büyümesine rağmen genç işsizliğinin yüzde 20,6 ile yüksek bir oranda olduğunu belirten AFP, reformların durmasının gençler için belirsiz bir gelecek anlamına geldiğini yazdı.





Habere göre, AKP hükümeti, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini her fırsatta yineliyor.





'ADALETİN OLMADIĞI BİR ÜLKEDE NE İŞİM VAR?'





Adının gizli tutulması koşuluyla konuşan 33 yaşındaki bir İngilizce öğretmeni, "Başka yerlerde daha iyi imkanlar varken neden burada acı çekeyim ki? Adaletin olmadığı bir ülkede ne işim var?" ifadelerini kullandı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkeyi terk etmek için ilk adımlarını attığını söyleyen öğretmen, "Daha iyi yaşam standartlarını hak ediyoruz" dedi.





'TÜRKİYE'DE ARTIK BAĞIMSIZ FİLMLERE YER YOK'





26 yaşındaki bir film yapımcısı ise, ayrılık kararını "Türkiye'de artık bağımsız filmlere yer yok" diye gerekçelendirdi.





'TÜRKİYE'DE AKADEMİSYEN OLMAK CESARET GEREKTİRİR'





140 bin kişinin işinden atıldığı veya açığa alındığı, 50 binden fazla kişinin de gözaltına alındığı aktarılan haberde, bu ortamın akademiyi de etkilediğine dikkat çekildi.



