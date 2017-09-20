Samanyolu Haber /Gündem / 'Trump benden özür diledi' sözlerine Beyaz Saray'dan jet yalanlama /20 Eylül 2017 09:36

'Trump benden özür diledi' sözlerine Beyaz Saray'dan jet yalanlama

Amerikan PBS NewsHour programına konuk olan ve sunucu Judy Woodruff'un sorularını cevaplayan Erdoğan, Trump'un kendisinden özür dilediğini söyledi. Bu sözler birkaç sat içinde Beyaz Saray tarafından yalanlandı

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

Katıldığı programda Judy Woodruff'un ABD'deki koruma kriziyle ilgili sorusuna Erdoğan, ''Trump geçen hafta bu konuyla ilgili beni aradı. Bu konudan dolayı oldukça üzgün olduğunu  söyledi. Kendisinin de ABD'ye resmi ziyaret için geldiğinde bu meseleyi takip edeceğini söyledi' dedi.

Bu sözlerin ardından Beyaz Saray muhabirleri koruma krizi sebebiyle henüz daha 1.2 milyon dolarlık silah anlaşmasını iptal eden Trump'un Erdoğan'ın iddia ettiği sözlerini doğrulatmak için harekete geçti.

Erdoğan'ın PBS'ye konuk olmasından sadece bir iki saat içinde ise Beyaz Saray'da Erdoğan'a yalanlama geldi.

'Bu sözlerin tamamen çarpıtma olduğunu' söyleyen Beyaz Saray Basın ofisi sekreteri Raj Shah, gazetecilere 'Trump'un özür dilediğine dair Erdoğan'ın sözleri tamamen yanlış' açıklamasında bulundu.

BEYAZ SARAY'IN YALANLADIĞI İLK VE TEK LİDERDİ, EN HIZLI YALANLANAN LİDER OLARAK REKOR TAZELEDİ

Erdoğan'ın daha önce de Obama döneminde benzer şekilde Beyaz Saray tarafından yalanlanmış, dünya üzerinde Beyaz Saray tarafından yalanlanan ilk ve tek devlet başkanı/Cumhurbaşkanı olmuştu. Son yalanlamanın birkaç saat içinde gelmesi de bu alanda yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti

Son yalanlamanın ardından Erdoğan ve AKP yetkililerinden henüz karşı açıklama gelmedi

Samanyoluhaber.com
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