Samanyolu Haber /Gündem / En büyük adliyede mafya çatışması /21 Eylül 2017 12:02

En büyük adliyede mafya çatışması

İstanbul Adliyesinde Şahinler ve Sarallar grubu arasındaki çatışmada 1 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Sarallar ve Şahinler olarak bilinen iki organize suç örgütünün yargılandığı davada,  iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 

Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği çatışma sonrası yedi kişi gözaltına alındı. Olay yerine ambulans sevk edildi.

Sarallar ve Şahinler arasındaki husumet neye dayanıyor?

15 Eylül'de de iki suç örgütü üyeleri adliye koridorlarında tekme tokat kavga etmişlerdi. Sedat Şahin, kardeşinin ölümünden Burhanettin Saral'ı sorumlu tutmuştu. Şahin "Madem dışarıda yüzyüze hesaplaşamadık, burada hesaplaşacağız" demişti. 

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