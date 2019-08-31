Cumartesi Anneleri, 753'üncü haftada 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla bir araya geldi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine çağrı yapan anneler, Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Sözleşme’nin imzalamasını istedi.









KAYIP İSİMLERİN AKIBETLERİNİ AÇIKLAYIN





Cumartesi Anneleri adına konuşan Gözaltında Kayıp Komisyonundan Sebla Arcan, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Sözleşme’yi derhal imzalamasını istedi. Arcan, Ankara’da kendilerinden haber alınamayan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen’nin akıbetini açıklanması için çağrıda bulundu.





GÖKHAN TÜRKMEN VE MUSTAFA YILMAZ NEREDE?





Arcan şöyle devam etti: “30 Ağustos BM Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle Türkiye’yi yurttaşlarını zorla kaybettiği için özür dilemeye, kaybetme suçundaki cezasızlık zırhını sonlandırmaya ve BM Herkesin Zorla Kaybetmeden Korunmasına Karşı Uluslararası Sözleşme’yi imzalamaya çağırıyoruz. Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle bir kez daha soruyoruz: 6 aydır akıbetleri hakkında yetkililerce hiçbir açıklama yapılmayan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen nerede?"





Arcan, "Tam 9 yıldır iktidar gözaltında kaybetmeyi bir suç olarak tanımlayan, devletlere bu suçun engellenmesi ve açığa çıkartılması için bağlayıcı hukuki yükümlülükler getiren Kayıplar Sözleşmesi’ni imzalamıyor. Türkiye sözleşmeyi imzalamıyor; çünkü sözleşme devlete gözaltında kaybetmeyi suç olarak düzenleme, yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü getiriyor.” dedi.





BU BİR UTANÇTIR!





Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır da “Kayıplarımızı verin. Bizi bu iki duvar arasına sıkıştırmayın. Ben, kardeşim ve kayıplarımız için buradayım.” dedi.





Son dönemde Ankara’da yaşanan kayıp iddialarını Meclis gündemine taşıyan Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, Türkiye’de son yıllarda en ağır insan hakları ihlalleri olduğunu söyledi.





Yıllardır devletin hesap vermediğini vurguladı.





Gergerlioğlu, “1995’ten beri bu insanlar burada. Buradayken hayatını kaybeden annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz oldu. Devletin ona söz verdiği Berfo Ana öte dünyaya göç etti. Gözleri açık gitti. Bu bir utançtır. Şu anda Berfo ana hakkında tek açıklama yok. Cemil Kırbayır nerede, verilen sözler nerede?” dedi.