Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri’nden "kayıplar" için çağrı /31 Ağustos 2019 14:28

Cumartesi Anneleri’nden "kayıplar" için çağrı

Cumartesi Anneleri, 753'üncü haftada 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla bir araya geldi. Hükumete çağrı yapan anneler, Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Sözleşme’nin imzalamasını istedi.

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İstanbul Beyoğlu'nda Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapmaları İçişleri Bakanlığı ve Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanan Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde buluştu.  Polis çemberi altında yapılan açıklamada Cumartesi Anneleri’nin gündeminde, 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü vardı. Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in aktardığına göre, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Kayıplar Sözleşmesi’ni imzalayarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.  TANAL VE GERGERLİOĞLU DESTEK VERDİ Buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı.
Cumartesi Anneleri, 753'üncü haftada 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla bir araya geldi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine çağrı yapan anneler, Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Sözleşme’nin imzalamasını istedi.


KAYIP İSİMLERİN AKIBETLERİNİ AÇIKLAYIN

Cumartesi Anneleri adına konuşan Gözaltında Kayıp Komisyonundan Sebla Arcan, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Sözleşme’yi derhal imzalamasını istedi. Arcan, Ankara’da kendilerinden haber alınamayan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen’nin akıbetini açıklanması için çağrıda bulundu. 

GÖKHAN TÜRKMEN VE MUSTAFA YILMAZ NEREDE?

Arcan şöyle devam etti: “30 Ağustos BM Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle Türkiye’yi yurttaşlarını zorla kaybettiği için özür dilemeye, kaybetme suçundaki cezasızlık zırhını sonlandırmaya ve BM Herkesin Zorla Kaybetmeden Korunmasına Karşı Uluslararası Sözleşme’yi imzalamaya çağırıyoruz. Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle bir kez daha soruyoruz: 6 aydır akıbetleri hakkında yetkililerce hiçbir açıklama yapılmayan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen nerede?" 

Arcan, "Tam 9 yıldır iktidar gözaltında kaybetmeyi bir suç olarak tanımlayan, devletlere bu suçun engellenmesi ve açığa çıkartılması için bağlayıcı hukuki yükümlülükler getiren Kayıplar Sözleşmesi’ni imzalamıyor. Türkiye sözleşmeyi imzalamıyor; çünkü sözleşme devlete gözaltında kaybetmeyi suç olarak düzenleme, yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü getiriyor.” dedi.

BU BİR UTANÇTIR!

Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır da “Kayıplarımızı verin. Bizi bu iki duvar arasına sıkıştırmayın. Ben, kardeşim ve kayıplarımız için buradayım.” dedi.

Son dönemde Ankara’da yaşanan kayıp iddialarını Meclis gündemine taşıyan Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, Türkiye’de son yıllarda en ağır insan hakları ihlalleri olduğunu söyledi. 

Yıllardır devletin hesap vermediğini vurguladı. 

Gergerlioğlu, “1995’ten beri bu insanlar burada. Buradayken hayatını kaybeden annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz oldu. Devletin ona söz verdiği Berfo Ana öte dünyaya göç etti. Gözleri açık gitti. Bu bir utançtır. Şu anda Berfo ana hakkında tek açıklama yok. Cemil Kırbayır nerede, verilen sözler nerede?” dedi.
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