Tenkil Süreci’nin bilançosu: 24 kuruluşun raporları derlendi

Kısa adı AST olan insan hakları örgütü Susturulmuş Türkiye’nin Savunucuları (Advocates of Silenced Turkey), 15 Temmuz sonrası Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini raporlaştırdı. Tenkil Süreci’ne ilişkin çarpıcı bilgilerin yer aldığı rapor, 15 Temmuz’un ardından Türkiye’de hukukun nasıl rafa kalktığını ve binlerce insanın darbe soruşturmaları adı altında nasıl cadı avına tabi tutulduğunu gözler önüne seriyor.





EN AĞIR TABLO





AST, aralarında Freedom House, Amnesty International, American Bar Association, Reuters gibi kurumların da aralarında bulunduğu 24 kurumun hazırladığı toplam 854 sayfalık raporları bir infografikte derledi. 1 yıllık bir çalışmanın sonucu olan raporda yer alan rakamlar, 15 Temmuz sonrası Türkiye’de yaşanan ağır tabloyu gözler önüne serdi.





Tenkil Süreci’nde 8 bine yakın kişi insan hakkı ihlali, 2 bin 300’e yakın kişi ise işkenceyle yüz yüze kaldı.





-Elektrik ve cinsel istismar, rapor edilen işkenceler arasında…

-864 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde.

-Demir parmaklıklar arkasındaki kadınların sayısı 10 binden fazla… Bunların 3 binden fazlası düşünce suçlusu.

-İşlerinden edilen, özgürlükleri tehdit altına alınan ve sosyal ölüme mahkum edilen binlerce kişi ise darbe sonrası kaçak yollarla yurt dışına çıkmayı denedi.

-Ege ve Meriç kıyılarında can veren sadece çocukların sayısı 13.

-Basın özgürlüğü 15 Temmuz sonrası ağır darbe yedi. 187 basın organı kapatıldı, 2 bin 500’den fazla medya emekçisi işsiz kaldı, 200’e yakın gazeteci tutuklandı.

-Committee to Protect Journalists’in derlediği rakamlara göre dünyada en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülke Türkiye.-

-Darbe girişimi bahane edilerek bugüne kadar 2 bin 300 eğitim kurumu kapatıldı.

-33 bin 500’den fazla öğretmen, 8 binden fazla akademisyen mesleklerinden ihraç edildi.

-69 bin 301 öğrenci bu süreçte demir parmaklıklar ardına atıldı.

-Terörist olmakla suçlanan öğrencilerden 197’si 18 yaş altında.