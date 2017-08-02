Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli Ahmet Hoca'nın Görmez ile olan derdi anlaşıldı... /02 Ağustos 2017 15:20

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Görmez ile olan derdi anlaşıldı...

Cübbeli Ahmet'ten eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez' görevinden ayrılır ayrılmaz : "Diyanet'e Görmez'den tehlikelisi gelmemiştir diye tepki göstermişti. Cübbeli Ahmet'in bu tepkisinin sebebi anlaşıldı...

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Hürriyet gazetesi yazarı Akif Beki, Diyanet İşleri Başkanlığı'na veda etmesinin ardından Mehmet Görmez hakkında sosyal medyada ağır ifadeler kullanan ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında bir yazı kaleme aldı.
Akif Beki, Mehmet Görmez'in vedasını ve ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sözlerini köşesine taşıdı.

Cübbeli Ahmet'e sert ifadelerle yüklenen Beki'nin aktardığına göre, Sultanahmet Camii'ne vaiz olmak isteyen Cübbeli Ahmet, Mehmet Görmez engeline takılmış.



'DİYANET'İ KENDİSİNDEN KORUDU DİYE ÖFKESİNİ DİZGİNLEYEMİYOR OLABİLİR'

Beki, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir ara, Cübbeli'nin Sultanahmet'e vaiz olmak istediği ama Görmez Hoca engelini aşamadığı kulağıma gelmişti. Niye zıvanadan çıktığını açıklıyor sanki. Diyanet'i kendisinden korudu diye öfkesini dizginleyemiyor olabilir.

15 Temmuz gecesi minarelerden okuttuğu salalarla direnişin maneviyatını Cübbeli yükseltti zannedersiniz. Görmez Hoca'nın vatan, millet sevgisine dil uzatıyor. Hainlikle suçladığı yetmezmiş gibi imanını, itikadını da sorguluyor.

Giderayak üzülmüş müdür Görmez? Hiç sanmam. Bilakis, doğruluğunun ispatı, onaylanması olarak almıştır."

Ünlü, Görmez'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Diyanet'e Görmez'den tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin. Amin" mesajını paylaşmıştı.
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