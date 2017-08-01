Düşene ilk vuran Cübbeli oldu

İsmailağa Cemaati’nden “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i çok ağır ifadelerle eleştirdi.





Mehmet Görmez dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bıraktığını bildirmişti. Görmez’in görevi bıraktığı yönündeki açıklamasının ardından resmi Facebook hesabından mesaj yazan “Cübbeli Ahmet” şöyle dedi:





“Diyanet'e Görmez'den tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin. Amin”







