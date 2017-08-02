Neymar'dan yılın transferi...





PSG'YE GİDİYORUM





Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da Neymar, bu sabahki antrenmana katılmadı ve yaklaşık 30 dakika sonra tesislerden ayrıldı.France Football, Neymar'ın PSG'ye imza atmak üzere olduğunu öne sürerken Radio Catalunya Brezilyalı oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve "Aileme bakmak zorunda olduğum için PSG'ye gidiyorum" dediğini iddia etti. Barcelona da konuyla ilgili olarak bir resmi açıklama yaptı ve Neymar'ın tesislerden ayrıldığını doğruladı. Katalan ekibinin açıklamasında "Neymar, teknik direktörden izinli olarak bugünkü antrenmana katılmadı." ifadeleri yer aldı.PSG'nin Neymar transferi için Barcelona'nın sözleşmesine eklediği 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği, oyuncuya da 100 milyon Euro imza parası vereceği belirtiliyor. Brezilyalı futbolcunun Katar'ın başkenti olan Doha'da basına tanıtılması bekleniyor. PSG bu transferi gerçekleştirdiği takdirde, Neymar dünyanın en pahalı transferi olacak. Transfer rekorunu geçtiğimiz yıl, Manchester United, Pogba'yı kadrosuna katarak kırmıştı. Pogba, Juventus'tan 105 milyon Euro karşılığından Manchester United'a imza atmıştı.Kaynak: Neymar PSG ile anlaştı



Uzun zamandır PSG'ye gideceği konuşulan Neymar bugün tesislere gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı. Cuma günü Paris'e hareket edecek olan Neymar tarihin en pahalı transferi olarak da kayıtlara geçecek. Brezilyalı futbolcu aynı zamanda bonservisine 200 milyon Euro'nun üzerinde para ödenen ilk futbolcu olacak.Neymar'ın bu transferden yıllık 30 milyon Euro alması beklenirken, aynı zamanda menajerliğini yapan babası ise 36 milyon Euro alacak.Kaynak: Neymar PSG ile anlaştı