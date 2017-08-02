TBMM Başkanı Kahraman'ın aracını Mercedes'e sordu

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman arasındaki "Mercedes" tartışmasında yeni bir perde daha açıldı. Yarkadaş, AKP’li Kahraman’ın “Makam aracım olan Mercedes sürekli bozuluyordu. Dört yılda dört kez arıza yaptı” sözleri üzerine bu kez Mercedes’e mektup yazdı.







Mercedes - Benz Türk Direktörler Başkanı ve şirketin CEO’su Süer Sülün’e çağrıda bulunan Yarkadaş, “Kahraman’ın 2012 model Mercedes’i dört yılda dört kez arıza yapmış mıdır? Markanız sürekli arıza yapan araçlar mı üretmektedir?” diye sordu.





Mercedes Benz Türk’ün marka itibarını koruması ve toplumun gerçeği öğrenmesi için açıklama yapmasını isteyen Yarkadaş, “Biz bir gerçeği ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden açıklama yapmanızı talep ediyoruz” ifadesini kullandı.





Kahraman’ın "1 milyon 700 bin Euro’luk Mercedes Maybach S 600 zırhlı aracın alımını meşrulaştırabilmek için 'Sürekli arıza yapıyordu” dediğini söyleyen Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakir fukaranın, garip gurebanın vergileriyle toplanan paralarla, lüks ve şatafat içinde yaşıyorlar. TBMM’nin taşeron işçilerinin servislerini ‘tasarruf tedbiri’ gerekçesiyle kaldırıp kendilerine lüks Mercedes’ler alıyorlar. Başkanlara tahsis edilen bir diğer araç olan AUDİ 8’in akıbeti ise bilinmiyor. Bu aracı İsmail Kahraman’ın oğlu mu kullanıyor?”





Yarkadaş öte yandan, başta TBMM Başkanı İsmail Kahraman olmak üzere tüm AKP’lilere de çağrı yaptı. CHP’li vekil, “Almanya size ekonomi alanında meydan okuyor. Gelin Mercedes’lerinizi geri verin ve Almanya’ya rest çekin. Bakalım ne kadar samimisiniz, bir görelim” dedi.