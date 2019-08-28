Samanyolu Haber /Gündem / Faciadan 415 gün sonra itiraf gibi rapor /28 Ağustos 2019 00:03

Faciadan 415 gün sonra itiraf gibi rapor

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Çorlu’da yaşanan tren faciasından 415 gün sonra yayımlanan raporda, kazadaki ihmal ve eksiklikler göz önüne serilirken, kaza sebebi olarak sık sık “yağış” vurgusu yapıldı.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciasına dair raporda çarpıcı bir itiraf yer aldı. 

Buna göre faciaya sebep olan menfezin muayenesinin 2018 yılı mayıs ayında yapıldığı ve bu kontrolde menfezin mecrasının dolu olmadığı ve herhangi bir temizliğe ihtiyaç olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Ancak bu menfezin tutucu bir balasta ihtiyaç duyduğunun da muayene raporuna eklendiği ifade edilirken, facianın yaşandığı tarihte eksikliğini giderilmediği bilgisinin raporda yer aldığı görüldü.

"PERSONEL YETERSİZ"

Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı raporun sonuç bölümünde TC Devlet Demiryolları tarafından esasları belirtilen “aşırı yağış sonrası yolda yapılacak işlemlerin lokal, beklenmedik, sicilli olmayan hat kesimlerdeki durumları karşılamaya yetmediği” ifade edildi.

Ayrıca, “Yolu kontrol etmekle sorumlu personelin 40-50 km. ötede meydana gelen yağışı konvansiyonel usullerle takibi yetersiz kalmaktadır. Demiryolu hatlarındaki köprü, menfez, yarma, tünel gibi sanat yapılarının modern algılama sistemleri ile takibi zaruret haline gelmektedir.” denildi.

Raporda, ayrıca 145 yıllık bir hat olan Halkalı-Uzunköprü güzergâhının güncel meteorolojik ve hidrolojik koşullarda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret edildi.

SONUÇ KISMINDAKİ ÖNERİLER İTİRAF GİBİ!

Twitter hesabından rapora tepki gösteren gazeteci Mustafa Hoş, “Bakanlık Çorlu Tren Raporu, bilirkişilerde olduğu gibi 25 insanın ölümüne neden olan ihmalleri normalleştirmeye çalışıyor. Oysa sonuç kısmındaki öneriler ihmalleri itirafı gibi. “Modern algılama sistemi zaruri” deniyor, bu yapılmış olsaydı insanlar ölmeyecekti.” ifadelerini kullandı.
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