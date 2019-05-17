Çorlu'daki kazada evladını kaybeden aileye: Gençsiniz bir daha yaparsınız!

Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler Sirkeci Tren Garı'nda basın açıklaması yaptı. Anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, "Yetkililer geldi çocuğu kaybeden ailelere ne dedi biliyor musunuz, 'daha gençsiniz çocuk yaparsınız... Vicdanınız bu kadar mı?" diye konuştu.





Cumhuryet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in dedesi Mehmet Öz de, "Olayın olduğu gece oradaydım. Çamurun üzerine mucur dökülerek yol yapılmaz..... Siz torunlarınızı izlerken ben ağlıyorum. Benim bir tane torunum vardı o da toprağın altında. Adalet nerede adalet" diyerek isyan etti.





Kaybettikleri yakınlarının fotoğrafının olduğu tişörtleri giyen aileler sırasıyla adalet arayışlarını dile getirdi.





Ailelerin ortak açıklamasını ailesini kaybeden İsmail Kartal okudu. Kartal on ay boyunca seslerini çıkarmadan adliyelerde, hakimlerden, savcılardan medet umduklarını belirterek , "Acımızı biraz olsun hafifletsinler diye, bir daha böyle katliamlar olmasın diye, suçlular açığa çıkarılsın diye" dedi. Açıklamanın devamı şöyle:



