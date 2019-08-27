12 ışık yılı uzakta, Dünya büyüklüğünde 3 yeni gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, Avrupa Güney Gözlemevinin Şili'deki La Silla yerleşkesinde yer alan 3,6 metrelik teleskobuyla 3 yeni öte gezegen keşfetti.





"Science Alert" internet sitesindeki habere göre, kayalık yüzeye sahip gezegenlerin kütlesinin Dünya'nın kütlesinin 1,4 ila 1,8 katı olduğu ifade edildi.





Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıktaki öte gezegenlerin düşük kütleli cüce bir yıldızın yörüngesinde buldukları ve bir turlarını 3 ila 13 günde tamamladıkları belirtildi.





İspanya'nın Barcelona kentindeki Uzay Bilimleri Enstitüsü’nde görevli araştırmacı Ignasi Ribas, kayalık öte gezegenlerle ilgili bilgi sahibi olma açısından önemli bir keşif gerçekleştirdiklerini aktardı.





Araştırmanın sonuçları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.





(Independent Türkçe)



