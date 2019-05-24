Samanyolu Haber /Gündem / CNN, CNN Türk yüzünden zor durumda kaldı /24 Mayıs 2019 21:39

CNN, CNN Türk yüzünden zor durumda kaldı

Financial Times, Time Warner şirketinin sahibi olduğu CNN'in, isim haklarını kullanarak Türkiye'de yayın yapan CNN Türk sebebiyle bir tartışmanın içine çekildiğini yazdı.

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Financial Times, Time Warner şirketinin sahibi olduğu CNN'in, isim haklarını kullanarak Türkiye'de yayın yapan CNN Türk sebebiyle bir tartışmanın içine çekildiğini yazdı.

Haberinde CNN Türk'ün geçen sene hükümete yakınlığıyla bilinen Demirören ailesi tarafından alındığını hatırlatan FT'nin Türkiye muhabiri Laura Pitel, muhalefetin bu satıştan sonra kanalın tarafsızlığını kaybettiğini belirttiğini aktardı.

YSK'nin İstanbul seçimini iptal etmesiyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, FT'ye verdiği röportajda geçmişte herkese eşit mesafede duran CNN Türk'ün artık tarafsız olmadığını düşündüğünü ifade etti. İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde kanalın iktidar partisine çok daha fazla yer verdiğini de söyledi.

Pitel, bu tartışmaların ABD'de basın özgürlüğünün en büyük destekçilerinden CNN'i zor bir durumda bıraktığını belirtti. Tecrübeli muhabir ayrıca ABD'de hükümete yakınlığıyla bilinen Fox'un kardeş kanalının Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı en sert biçimde eleştiren kanallardan biri olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu 24 Haziran seçimlerinde CNN Türk'ün tarafsız değil, hükümete yakın durduğunu belirtmişti.

CNN, "CNN Türk bağımsız bir kanal olsa da kullandığı isim hakları gerekçesiyle bazı standartlara uymalıdır" açıklamasında bulunmuştu. Atlanta merkezli CNN'in sözcüsü iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "CNN Türk bize seçimlerde tarafsız yayın yapmaya çalıştığına dair temenni verdi ve kanıt sundu. CNN Türk ile yayınlarımız ve editoryal işlemlerimiz hakkında düzenli temas halindeyiz" demişti.
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