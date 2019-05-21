CNN Türk'teki yayın krizi... Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı...

Çapa, “İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı, yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi” dedi. T24’e konuşan eski CNN Türk çalışanları da benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, kanalın geçmişin aynı yöntemle erken bitirilen başka programlar da olduğunu ifade etti





CNN Türk’ün eski Ekonomi Servisi Müdürü Emin Çapa, dün akşam YSK’nın seçim tekrarı kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Ahmet Hakan’la Tarafsız Bölge programının erken bitirilmesi için rejiye telefon gittiğini söyledi.





Çapa, “İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı, yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi” dedi. T24’e konuşan eski CNN Türk çalışanları da benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, kanalın geçmişin aynı yöntemle erken bitirilen başka programlar da olduğunu ifade etti.









Pazartesi akşamı Ahmet Hakan'ın sunduğu CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına konuk olan İmamoğlu, İBB’deki israfla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına girdi, daha sonra da sonlandırıldı. Sunucu Ahmet Hakan’ın saat 11.30 sıralarında ‘zamanımız bitti’ demesinin ardından İmamoğlu’nun, “(Bitiş saati) 12 diye biliyordum” demesi dikkat çekerken; sosyal medyada programın erken bitirildiği iddia edilerek Ahmet Hakan tepki gösterildi.













Konuyla ilgil Twitter hesabından paylaşımda bulunan kanalın eski çalışanı Emin Çapa da bugün şunları söyledi: "Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi."





"Kanalın düştüğü durum içimi acıtıyor"





15 ay önce ayrıldığı kanalla ilgili konuşmama kuralını ilk kez yıktığını kaydeden Çapa şöyle devam etti:





“Büyük kısmında yönetici olmak üzere 20 yıl çalıştığım, haklı/haksız iktidar ve muhalefetin ağır eleştirilerine uğrasak da, bir takım doğrulara tutunmaya çalıştığımız (bazen başardık bazen başarısız olduk) kanalın düştüğü durum içimi acıtıyor.





“Ha bu tavırların seçim üzerinde bir etkisi var mı? İmamoğlu'nun seçimi kazanmak için bu yayınlara ihtiyacı var mı? Hayır yok. Zaten artık bu tip yayınlara çıkmamalı. Çünkü buradaki amaç, "bakın biz ona da söz hakkı veriyoruz, İmamoğlu mağdur değil" imajı yaratmak.”